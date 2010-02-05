Белорусские поляки недовольны унизительной процедурой получения «Карты поляка»

Союз поляков на Беларуси призывает незарегистрированную организацию во главе с Анжеликой Борис к открытому диалогу и объединению.

Это заявило сегодня в Минске руководство Союза, которое заинтересовано в скорейшем устранении конфликта.

Как замечено, сегодня делается все, чтобы вопрос о польском меньшинстве в Беларуси перестал быть камнем преткновения в международных отношениях.

Раскол, по мнению активистов официального союза поляков, выгоден только отдельным политикам. Анжелика Борис и ее соратники неоднократно приглашались на встречи, но ответных шагов не последовало.

Мечеслав Лысый, заместитель председателя ОО «Союз поляков на Беларуси»:

— Преподноситься так: выгнали — не выгнали. Да люди сами ушли. И это их право. Но люди должны были думать, какие последствия этого будут.

Эдуард Колоша, начальник юридического отдела ОО «Союз поляков на Беларуси»:

— Должно быть желание к дискуссии. Только в спорах рождается истина, а не в драке. В драке только кровь идет. И она нам не нужна.

Сегодня же представители Союза высказали свое мнение и о «Карте поляка». Объединение неоднократно поднимало этот вопрос перед польским правительством.

Идея «Карты поляка» как документа, дающего право быть частью своего исторического Отечества, возможно, и не плоха. Но на деле «Карта поляка» служит инструментом раскола поляков, живущих в Беларуси. Сама процедура получения документа несправедлива и унизительна.

Эдуард Колоша, начальник юридического отдела ОО «Союз поляков на Беларуси»:

— Я считаю, что не обязан доказывать кому-то свое польское происхождение, тому, кто будет мерить мою польскость. Я родился в семье поляка и мне не надо это доказывать.

Елена Богдан, заместитель председателя ОО «Союз поляков на Беларуси»:

— Если уж дипредставительства взяли на себя ответственность какой-то гребеночкой мерить — поляк ты или нет на территории Беларуси — то делать это надо справедливо.