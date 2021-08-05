Белорусские пограничники усилили охрану государственной границы

Новости Беларуси. В связи с ситуацией на западных рубежах в Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В связи с ситуацией на западных рубежах в Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гродненская пограничная группа приступила к комплексному оперативно-тактическому учению. Так, в «Белянах» проводится боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва. Военнообязанные восстанавливают профессиональные навыки, приобретенные во время прохождения службы.
Задача учения – стабилизация обстановки на приграничной территории.