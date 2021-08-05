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Белорусские пограничники усилили охрану государственной границы

05 августа 2021 16:12
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Новости Беларуси. В связи с ситуацией на западных рубежах в Беларуси усилена охрана госграницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские пограничники усилили охрану государственной границы-1

Гродненская пограничная группа приступила к комплексному оперативно-тактическому учению. Так, в «Белянах» проводится боевое слаживание подразделений мобилизационного резерва. Военнообязанные восстанавливают профессиональные навыки, приобретенные во время прохождения службы.

Задача учения – стабилизация обстановки на приграничной территории.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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