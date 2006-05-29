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Белорусские пограничники отметили свой профессиональный праздник

29 мая 2006 08:49
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По традиции в честь 88-й годовщины войск во всех соединениях и частях 28 мая прошли праздничные мероприятия, возложение цветов к памятникам и обелискам героям-пограничникам, а также торжественные собрания, встречи участников первых боев на границе, ветеранов Великой Отечественной.

Солдат навестили  родители, в воинских частях побывали представители местных властей, шефских предприятий и организаций.

Беларусь по мировым меркам  не такая уж большая страна, однако ее государственная граница в цифрах выглядит достаточно внушительно: общая протяженность госграницы    составляет более 3540 километров. 59 пунктов пропуска, из них 42 международных и 17 межгосударственных. В том числе - 37 автодорожных пунктов, 13 - на стальных магистралях, 7 воздушных и по одному речному и  пешеходному пункту.  Все это большое и хлопотное хозяйство требует бдительного круглосуточного присмотра, что и делают около 13 тысяч пограничников.  

На историко-культурном комплексе <Линия Сталина>  в День пограничника прошло театрализованное военно-спортивное представление - так пограничников поздравили с профессиональным праздником  воины-интернационалисты и члены клуба <Солдаты Победы>.  Праздник начался показательными выступлениями  представителей Кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси. Затем  был воссоздан небольшой фрагмент первых боев на западных рубежах СССР в самом начале войны. Участники представления рассказали, что, даже зная  сценарий,  испытывали большое волнение, ведь именно на этом месте в 1941 году  шли бои и погибали защитники Родины.

# общество

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