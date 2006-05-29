Белорусские пограничники отметили свой профессиональный праздник

По традиции в честь 88-й годовщины войск во всех соединениях и частях 28 мая прошли праздничные мероприятия, возложение цветов к памятникам и обелискам героям-пограничникам, а также торжественные собрания, встречи участников первых боев на границе, ветеранов Великой Отечественной.

Солдат навестили родители, в воинских частях побывали представители местных властей, шефских предприятий и организаций.

Беларусь по мировым меркам не такая уж большая страна, однако ее государственная граница в цифрах выглядит достаточно внушительно: общая протяженность госграницы составляет более 3540 километров. 59 пунктов пропуска, из них 42 международных и 17 межгосударственных. В том числе - 37 автодорожных пунктов, 13 - на стальных магистралях, 7 воздушных и по одному речному и пешеходному пункту. Все это большое и хлопотное хозяйство требует бдительного круглосуточного присмотра, что и делают около 13 тысяч пограничников.

На историко-культурном комплексе <Линия Сталина> в День пограничника прошло театрализованное военно-спортивное представление - так пограничников поздравили с профессиональным праздником воины-интернационалисты и члены клуба <Солдаты Победы>. Праздник начался показательными выступлениями представителей Кинологического центра Вооруженных Сил Беларуси. Затем был воссоздан небольшой фрагмент первых боев на западных рубежах СССР в самом начале войны. Участники представления рассказали, что, даже зная сценарий, испытывали большое волнение, ведь именно на этом месте в 1941 году шли бои и погибали защитники Родины.