Белорусские пограничники готовятся к сезону отпусков

Именно на этот период приходится большинство жалоб от граждан, которые пытаются пересечь границу с просроченными документами.С марта расширены правовые полномочия должностных лиц белорусских погранвойск. Теперь не только командир части, но и комендант может составить протокол об административных правонарушениях граждан. При этом если раньше протоколы составлялись по четырем позициям, то теперь их будет одиннадцать. Среди них - привлечение к ответственности за угрозы и неповиновение сотрудникам погранвойск, а также нарушение правопорядка. Напомним, что в республике сегодня действует 57 пунктов пропуска, в том числе 42 - международных.