Белорусские пограничники-авиаторы отмечают сегодня праздник

15 лет назад местом их дислокации определили аэродром ракетных войск стратегического назначения в Поставах. Многочасовые полеты у рубежей и, как результат, только в этом году обнаружено более 100 объездных дорог и задержано более 50 нарушителей. Заметить с воздуха нарушителя границы и сообщить об этом на землю их основная задача. Нужно ли такое подразделение в переломные постсоветские годы велась долгая полемика. Позицию отстояли сильные. Теперь ими же памятный знак в честь 15 дня рождения возмужавшего детища открыт.