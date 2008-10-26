Прямой эфир

Белорусские пограничники-авиаторы отмечают сегодня праздник

26 октября 2008 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
15 лет назад местом их дислокации определили аэродром ракетных войск стратегического назначения в Поставах. Многочасовые полеты у рубежей и, как результат, только в этом году обнаружено более 100 объездных дорог и задержано более 50 нарушителей. Заметить с воздуха нарушителя границы и сообщить об этом на землю их основная задача. Нужно ли такое подразделение в переломные постсоветские годы велась долгая полемика. Позицию отстояли сильные. Теперь ими же памятный знак в честь 15 дня рождения возмужавшего детища открыт.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
26 октября 2008 14:14

Конкурс жестовой песни проходит на этих выходных в Гомеле

26 октября 2008 14:02

Белорусы стали чемпионами мира по спортивным танцам на инвалидных колясках

25 октября 2008 16:54

Завершился визит в Беларусь Патриарха Московского и всея Руси Алексия II