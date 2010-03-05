Белорусские победители-олимпийцы рассказали в Минске журналистам о прошедших соревнованиях

Наши спортсмены остались довольны организацией зимних игр в Ванкувере.

Медали, которые спортсмены привезли на родину – не просто огромная радость. Это доказательство упорства и большого труда.

Дарья Домрачева:

К медали прилагается платочек с национальным узором. Каждая медаль является частью большого рисунка.

Николай Козеко, главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по фристайлу:

Я изначально говорил, что все три спортсмена готовы к борьбе за самые высокие места.

Ассоль Сливец, участница национальной сборной Республики Беларусь по фристайлу:

Мы ехали в метро в Ванкувере, а люди в метро бросались к нам обниматься и кричали: «Беларусы! У вас золото, у вас золото!!!»

Золото – в лыжной акробатике; серебро и бронза – в индивидуальной гонке по биатлону – весомые достижения. Три олимпийские медали зимних игр белорусы завоевали впервые в суверенной истории. Наши олимпийцы всё ещё полны впечатлений. И после заслуженного отдыха вновь начнутся напряжённые тренировки.

Алексей Гришин, Олимпийский чемпион в лыжной акробатике:

Всё покажет медицинское обследование, но для себя я решил: буду готовиться выступать в Сочи.