Белорусские победители-олимпийцы рассказали в Минске журналистам о прошедших соревнованиях

Медали, которые спортсмены привезли на родину – не просто огромная радость. Это доказательство упорства и большого труда.
Дарья Домрачева:
К медали прилагается платочек с национальным узором. Каждая медаль является частью большого рисунка.
Николай Козеко, главный тренер национальной сборной Республики Беларусь по фристайлу:
Я изначально говорил, что все три спортсмена готовы к борьбе за самые высокие места.
Ассоль Сливец, участница национальной сборной Республики Беларусь по фристайлу:
Мы ехали в метро в Ванкувере, а люди в метро бросались к нам обниматься и кричали: «Беларусы! У вас золото, у вас золото!!!»
Золото – в лыжной акробатике; серебро и бронза – в индивидуальной гонке по биатлону – весомые достижения. Три олимпийские медали зимних игр белорусы завоевали впервые в суверенной истории. Наши олимпийцы всё ещё полны впечатлений. И после заслуженного отдыха вновь начнутся напряжённые тренировки.
Алексей Гришин, Олимпийский чемпион в лыжной акробатике:
Всё покажет медицинское обследование, но для себя я решил: буду готовиться выступать в Сочи.