Белорусские пилоты будут бороться за звание лучшего

Сборная команда нашей страны примет участие в соревнованиях по вертолетному спорту. 44-й чемпионат России откроется сегодня в городе Серпухове Московской области.Спортсмены посоревнуются в вертолетном многоборье, которое включает навигацию, полёт на точность, развозку груза и слалом. Пилоты выступят на вертолетах «Ми-2» в составе двух экипажей – мужского и женского. Напомним, в Кубке СНГ, проходившем недавно в Витебске, наши вертолетчики заняли призовые места.