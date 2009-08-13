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Белорусские пилоты будут бороться за звание лучшего

13 августа 2009 08:16
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Сборная команда нашей страны примет участие в соревнованиях по вертолетному спорту. 44-й чемпионат России откроется сегодня в городе Серпухове Московской области.Спортсмены посоревнуются в вертолетном многоборье, которое включает навигацию, полёт на точность, развозку груза и слалом. Пилоты выступят на вертолетах «Ми-2» в составе двух экипажей – мужского и женского. Напомним, в Кубке СНГ, проходившем недавно в Витебске, наши вертолетчики заняли призовые места.
# общество

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