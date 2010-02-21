Белорусские паспорта ни разу не подделывались после внедрения новых технологий

Бегун Алексей Юрьевич, начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси рассказывает о том, как изменения в паспортном контроле коснулись граждан Республики Беларусь.

Скажите, пожалуйста, как эти изменения отразятся на простых белорусских гражданах, желающих посетить страны Евросоюза?

Европейский Союз 5 апреля 2010 года вводит Шенгенский кодекс, с введением которого изменятся условия въезда в страны Евросоюза.

Согласно этому правилу, с апреля текущего года гражданин Беларуси имеет право выехать в страны Евросоюза с паспортом, выданным не более 10 лет назад.

В мире активно обзаводятся биометрическими паспортами. Когда Беларусь планирует повсеместно внедрить это новшество? И чем такой документ лучше паспорта старого образца?

Внедрение и последующая персонализация биометрических паспортов требует существенных затрат — 20 млн евро. Внедрение биометрических технологий дешевеет с каждым годом, поэтому мы решили подождать, поскольку сейчас нет обязательного требования въезжать гражданам Республики Беларусь в страны Евросоюза по биометрическим паспортам. Александр Лукашенко утвердил концепцию по внедрению биометрических технологий в национальные документы. В этом году будет проводиться опытное внедрение биометрических технологий в документы, необходимые для выезда белорусов за границу. Однако это не касается национального, служебного и дипломатического паспортов.

После того как опытная эксплуатация покажет, что мы в состоянии наладить изготовление биометрических паспортов (с использованием в том числе отечественного оборудования), через несколько лет будут внедрены биометрические технологии.

Наши современные белорусские паспорта обладают достаточно высокой степенью защиты от подделок. Так ли это?

Наш паспорт соответствует всем международным требованиям — он имеет 15 степеней защиты. После внедрения новых технологий (когда голографическое изображение мы начали печатать, а не наклеивать, как было раньше) в персонализацию паспортов, мы ни разу не сталкивались с подделкой данного документа.

В мире остро стоит проблема нелегальной миграции. Насколько характерно это явление для Беларуси? Как белорусские правоохранители борются с нелегальными мигрантами?

Мы успешно справляемся с пребыванием на территории Беларуси нелегалов. В данном случае будет идти речь об унификации пребывания граждан в пределах таможенного пространства — режим пребывания, режим регистрации, режим пребывания без регистрации, а также упрощение процедур получения разрешения на временное проживание и получения вида на жительство.

Скажите, пожалуйста, куда обращаться, чтобы поменять паспорт?

Выдача и замена паспорта являются административными процедурами. Принимает документы расчетно-кассовый центр. При возникновении каких-либо экстраординарных ситуаций можно обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства. Как правило, вопрос решается в течение пяти рабочих дней.