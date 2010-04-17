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Белорусские парламентарии считают, что Курманбека Бакиева фактически сдали его соратники по СНГ и ЕврАзЭС

17 апреля 2010 14:40
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В депутатском корпусе считают, что по отношению к событиям в Кыргызстане проявляется политика двойных стандартов.

Ведь произошла не революция, а фактически бунт, разворовывание собственности и ее очередной передел, заявили в белорусском Парламенте.

Виктор Гуминский, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:
Я думаю, что казахи хотят избавиться от Бакиева, поскольку из конъюнктурных соображений им не выгодно, чтобы он находился на их территории. Ведь сегодня Казахстан председательствуют в ОБСЕ, и конечно, они хотят выглядеть демократично в этом плане. Это оценка той недавней дружбы, которая была между Бакиевым и Казахстаном. Мне вообще многое непонятно в этой ситуации. Многие политики говорят, что Бакиев допустил некие ошибки. Извините, господа, ведь вы недавно сидели в СНГ вместе, в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ.

# общество

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