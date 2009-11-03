Белорусские парламентарии обсудят проект Кодекса Беларуси об образовании

Свое мнение также выскажут сенаторы, руководство Министерства образования, представители Совета Министров, Высшей аттестационной комиссии.

Кодекс об образовании - это достаточно объемный документ, который создаст единый правовой механизм системы образования. При его разработке эксперты изучали основополагающие акты ООН, ЮНЕСКО, других международных организаций.

В проекте подробно прописано, что такое дисциплинарная ответственность и когда она возникает. Причем это касается и родителей, и педагогов, и учеников. Документ предполагает отчисление старшеклассников за неуспеваемость по трем предметам. Закрепляются нормы о дошкольном, среднем специальном и дополнительном образовании взрослых.

Депутаты планируют принять проект Кодекса об образовании в первом чтении на сессии 5 ноября.