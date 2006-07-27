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Белорусские парламентарии готовятся к осенней сессии

27 июля 2006 08:09
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Сейчас они работают над 67 законопроектами. На заседании Совета Палаты депутаты 26 июля включили в проект повестки сессии семь новых вопросов. В их числе - поправки в Уголовный кодекс Беларуси, о неучастии несовершеннолетних в военных действиях; изменения и дополнения в закон о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей. Кроме того, депутаты дополнили проект повестки сессии документом о некоторых изменениях в Гражданском процессуальном кодексе.
# общество

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