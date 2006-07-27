Белорусские парламентарии готовятся к осенней сессии

Сейчас они работают над 67 законопроектами. На заседании Совета Палаты депутаты 26 июля включили в проект повестки сессии семь новых вопросов. В их числе - поправки в Уголовный кодекс Беларуси, о неучастии несовершеннолетних в военных действиях; изменения и дополнения в закон о государственных пособиях семьям, воспитывающим детей. Кроме того, депутаты дополнили проект повестки сессии документом о некоторых изменениях в Гражданском процессуальном кодексе.