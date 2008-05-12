Белорусские парламентарии готовят к сессии поправки в некоторые законы, касающиеся высшего образования

Сегодня эти документы депутаты обсудят на заседании. В частности, планируются изменения в обучении иностранных студентов. Согласно законопроекту оно может осуществляться в вузах не только на белорусском и русском языках. Поправка в закон "Об образовании" освободит тех, кто не отработал по распределению, от возмещения затраченных на обучение бюджетных средств, если они сразу по окончании вуза поступили в магистратуру или аспирантуру на дневное отделение.