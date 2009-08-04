Белорусские орнитологи попросили охотников не стрелять серых гусей

Этот вид – единственный гнездящийся из четырёх в Беларуси. В начале века он исчез с территории нашей страны и вновь появился лишь в 70-х.Как редкий вид фауны серый гусь был внесен в последнее издание Красной книги Беларуси в 2004, но уже через год его исключили из перечня. Сейчас в Беларуси открыт сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь. Серый гусь – птица 2009 года в Беларуси – также попадает под прицел. И хотя за последние несколько десятков лет эти птицы восстановили свою численность повсеместно в Европе, в Беларуси из-за охоты их количество не может превысить 250 пар.