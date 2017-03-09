Белорусские органические продукты могут появиться в магазинах

Новости Беларуси. Отечественные органические продукты появятся на прилавках магазинов. Законопроект об их производстве осенью этого года рассмотрят в белорусском парламенте.

Так, чтобы получить органические овощи или мясо-молочную продукцию необходимо будет соблюдать список требований. Главное из них – отсутствие любых синтетических или химических веществ, включая удобрения, средства защиты растений, добавок в корм.

Такое натуральное производство должно сохраняться на всех этапах: начиная с подготовки почвы или подстилки для домашних животных и заканчивая хранением уже готовой продукции. Только в этом случае фермер сможет получить сертификат, свидетельствующий об органическом земледелии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.