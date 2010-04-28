Белорусские оперативники перекрыли канал поставки психотропных веществ из России

Правоохранители обнаружили у 28-летнего, неработающего минчанина 25 граммов курительной смеси. Задержанному грозит до 13 лет лишения свободы.

К слову, наша страна одной из первых инициировала запрет синтетических канабиноидов, которые используются для приготовления различных курительных смесей, известных как «спайс», «смоки», «фреш». В нашей стране запрещено почти 30 видов таких веществ.

Оперативный сотрудник:

– Вместе с изъятым веществом были обнаружены весы, расфасовочные пакетики. То есть все говорило о том, что лицо собиралось распространить данные курительные смеси на территории Республики Беларусь. Вместе с данным лицом был задержан другой гражданин, который собирался приобрести эту курительную смесь. В отношении него также возбуждено уголовное дело за хранение.