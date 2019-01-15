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Белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации для населения: в какие дни пройдут акции

15 января 2019 06:22
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Новости Беларуси. Белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации для населения. Обратиться за юридической помощью в 2019 году можно будет пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни проведения консультаций традиционно приурочили к знаковым датам: в День Конституции, к 9 мая и 3 июля, в День матери и День юриста.

Белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации для населения: в какие дни пройдут акции-1

Получить ответы на интересующие вопросы могут как частные лица, так и представители бизнеса. Как показывает практика, среди самых актуальных тем – оформление наследства, завещания, брачного договора, регистрация сделок с недвижимостью. Ежегодно в рамках подобных консультаций бесплатную юридическую поддержку получают порядка 15 тысяч человек.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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