Белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации для населения: в какие дни пройдут акции

Новости Беларуси. Белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации для населения. Обратиться за юридической помощью в 2019 году можно будет пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни проведения консультаций традиционно приурочили к знаковым датам: в День Конституции, к 9 мая и 3 июля, в День матери и День юриста.