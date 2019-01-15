Белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации для населения: в какие дни пройдут акции

Новости Беларуси. Белорусские нотариусы проведут бесплатные консультации для населения. Обратиться за юридической помощью в 2019 году можно будет пять раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дни проведения консультаций традиционно приурочили к знаковым датам: в День Конституции, к 9 мая и 3 июля, в День матери и День юриста.
Получить ответы на интересующие вопросы могут как частные лица, так и представители бизнеса. Как показывает практика, среди самых актуальных тем – оформление наследства, завещания, брачного договора, регистрация сделок с недвижимостью. Ежегодно в рамках подобных консультаций бесплатную юридическую поддержку получают порядка 15 тысяч человек.