Белорусские невесты становятся все взрослее

Как сообщил начальник управления по работе с пользователями статистической информации Национального статистического комитета Виктор Михно, в Беларуси с каждым годом увеличивается средний возраст женщины при вступлении в брак.

Такая тенденция характерна для многих европейских государств. Молодые люди не спешат связывать себя брачными узами, они обзаводятся семьями все более в старшем возрасте. Так, в 2009 году средний возраст белорусских невест составил 24,2 года (в 2008 – 23,9 года, в 2007 – 23,8, а в 2000 – 22,8 года).

«Старение» брака объясняется тем, что значительная часть и женщин, и мужчин стремятся прежде получить образование, пройти профессиональную подготовку, часто совмещая ее с трудовой деятельностью, максимально обустроить будущую семейную жизнь.

Соответственно становятся старше и мамы первенцев, причем и в городах, и на селе. По статистическим данным, средний возраст матери при рождении первого ребенка в 2000 году в Беларуси был 23,3 года (у горожанок – 23,6 года, у сельчанок – 22,2 года). А в прошлом году жительницы Беларуси производили на свет первого ребенка уже в среднем в 24,6 года. Особенно сказалось откладывание первых родов в городской местности (горожанки рожают теперь первый раз в 25 лет). В сельской местности этот показатель составил в 2009 году 23,1 года.

Следует отметить, что рождаемость в последние годы формируется в основном за счет рождения первенцев – их более половины среди всех новорожденных. Однако в 2007 году наметилась тенденция повышения «вклада» повторных рождений, она продолжилась и в 2008 и 2009 годах, сообщает БЕЛТА.