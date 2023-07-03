Белорусские молочные продукты считаются лучшими. Что позволило добиться таких результатов?

Вера Позняк, корреспондент:

Белорусская молочная продукция по праву считается одной из лучших. Каждую секунду с конвейеров сходят тонны молочки. И неудивительно, ведь даже среди белорусских коров проводятся конкурсы красоты. Знакомьтесь – Родина. Победительница этого года. Самую высокоудойную и красивую корову вырастили в ОАО «Гастелловское» агрогородка Сеница. Оценивали сразу по 18 пунктам, от роста и глубины грудной клетки до молочной продуктивности. Однако, чтобы покорить подиум из опилок, пришлось потрудиться.

Владимир Прихач, ветеринарный врач:

У нас на молочно-товарном комплексе находится 700 голов крупного рогатого скота. Где-то около 10 голов отобрано было кандидатов. В дальнейшем по каким-то признакам эти животные отсеялись. И осталась наша Родина. Животных готовим мы за две недели. Для начала устанавливается контакт с животным, то есть более тесное общение. Подходишь, где-то погладил, корма дал, чтобы они привыкали к человеку. Потом приступаем к выводке на территорию. Из 24 конкурсанток буренка Родина стала не только абсолютной чемпионкой, но и заняла первое место в номинации среди коров третьего года лактации.

Владимир Прихач:

За 305 дней лактации животным получено 14 134 литра молока. Это очень высокий показатель даже среди нашей фермы. Мы поражены не тем, что первое место по третьей лактации, а тем, что взяла Гран-при. Даже не ожидали такого. К слову, на роботизированной ферме «Канютичи» это не первая буренка, одержавшая победу в конкурсе. Такой успех совсем не случайность. Кроме хорошего рациона и генетического потенциала животных ферма помогает наращивать надои благодаря внедрению технологии пересадки эмбрионов от высокопродуктивных коров к менее удойным.

Владимир Касницкий, главный зоотехник ОАО «Гастелловское»:

Эмбрионами мы занимаемся с 2019 года. В 2018 году мы завезли племенных нетелей из Германии – 200 голов. Мы их завезли, чтобы заниматься эмбриотрансплантацией, чтобы улучшать свой генофонд хозяйства, улучшать молочную продуктивность. В целом продуктивность по этой ферме 36 килограммов молока, за прошлый год составила 12 600 тонн на одну удойную корову. Молоко идет сортом экстра. Должна сухая подстилка быть, корова должна лежать около 14 часов и жевать, чтобы получить хорошую продуктивность. И гигиена. Колхоз имени Гастелло еще в далеких 1950-х был признан одним из лучших. Сегодня в хозяйстве здесь два животноводческих комплекса и молочно-товарная ферма. Настоящая гордость предприятия – роботизированный молочно-товарный комплекс с замкнутым циклом воспроизводства, который считается одним из лучших объектов в республике. Доят животных здесь с помощью роботов.

Наталья Карнаушенко, начальник молочно-товарного комплекса «Канютичи»:

Мы находимся в операторской, где происходит доение роботами коров. Щеточками очищает соски, сканирует каждый сосочек, подключает. Производит выдаивание, потом пломбирует животным соски. Молоко доим экстра сорта. Во время доения доится в колбу, по трубам сразу поступает в холодильные танки. Два 10-тонника у нас стоят. То есть нет никакого соприкосновения с внешней средой. Доение ведется круглосуточно, если корова заболела или принимает лекарства, молоко сортируют отдельно. Также объект оснащен современным оборудованием для очистки, охлаждения и хранения молока.

Натолья Карнаушенко:

Каждое молоко, каждая отправка проверяется в лаборатории, делается анализ на жир, белок, кислотность, антибиотики. Все это лаборант фиксирует документально, записываются все параметры по молоку в приложение. Молоковозы пломбируются, это все отправляется на молокозавод. Наше молоко идет на детское питание, так как оно хорошего качества. Использование современных технологий дает возможность получать очень качественный продукт, которым мы гордимся. Наша белорусская продукция самая вкусная и полезная. Самая хорошая.