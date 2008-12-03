Белорусские милиционеры изучают язык жестов

Первыми немое общение осваивают курсанты академии МВД. В течение восьми месяцев экспериментальная группа из тридцати человек будет на несколько часов отправляться в страну глухих. Не слышать на занятиях собственного голоса для людей с абсолютным слухом – непривычно. Для будущих стражей правопорядка язык жестов сродни иностранному. И даже сложнее.



Беззвучные уроки в белорусской Академии МВД – еще один красноречивый факт, говорящий о реализации Госпрограммы поддержки людей с ограниченным возможностями. Подобных курсов нет ни в одном аналогичном вузе на территории стран СНГ. Причем, проведение таких факультативных занятий – инициатива не столько белорусского общества глухих, сколько самих правоохранителей.



Пока беззвучную лексику изучают лишь тридцать курсантов. Если эксперимент удастся, группу расширят. Язык жестов, считают правоохранители, даст им возможность не остаться глухими к проблемам тех, кто сам не слышит.