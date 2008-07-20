Белорусские металлурги отмечают свой профессиональный праздник

По выпуску металлопродукции наша страна стала одним из лидеров в СНГ. Белорусским литейщикам уже удается конкурировать даже с западными фирмами.

В институте Белниилит всерьез задумываются о расширении площадей. В цехах стало слишком тесно. Здесь не льют горячий металл, а разрабатывают оборудование для литейных производств. Основные партнеры в России и Китае. Предприятие выполняет заказы и крупнейших отечественных заводов. В стране более ста литейных производств – это так называемая малая металлургия.

БМЗ признали лучшим металлургическим заводом на постсоветском пространстве. Но останавливаться на достигнутом в Жлобине не собираются. Здесь приступают к реализации двух крупных инвестиционных проектов. На предприятии создается цех по выпуску специальных добавок для бетона. В результате этот материал приобретает особо прочные свойства. Также рассматривается возможность создания листопрокатного производства. К этому проекту проявляют интерес сразу несколько инвесторов.

Беларусь стала одним из лидеров в СНГ по выпуску металлургической продукции. И это при том, что в других странах эта отрасль развивается уже многие десятилетия и там есть собственная сырьевая база. Наши берут качеством.

