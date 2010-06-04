Белорусские мелиораторы объявили войну бобрам

С официальным письмом специалисты обратились в Минприроды и призвали к снижению популяции грызунов.

Бобры не только строят свои плотины. Они роют тоннели в защитных сооружениях, которые защищают от наводнений и ослабляют их изнутри, что может привести к обрушению. В Беларуси насчитывается более 46 тысяч бобров, но в последние годы эти животные перестали интересовать охотников. Добыча упала на три четверти.

Николай Вахонин, директор Института мелиорации:

– Они свои норы капают до самого верха дамбы и на самом деле этого ничего не видно. И, только, когда высокий паводок, они в эти норы залезают, чтобы дышать. А так как это сложно продиагностировать, в тяжелые периоды могут происходить прорывы.