Белорусские магистрали "приоденут"

Минтранс дорабатывает стратегию развития дорог на ближайшие годы.

Количество автовладельцев в Беларуси с каждым годом растет, а с ними - и нагрузка на дорожное полотно. Автомагистрали часто не выдерживают потока транзитного грузового транспорта. Средств на их ремонт порой недостаточно. Дополнительные ресурсы транспортники надеются привлечь от белорусских банков. Самые загруженные участки дорог освобождают, строя обходные маршруты. Так, если небывалые темпы автомобилизации сохранятся и в ближайшие годы, Минск столкнется с необходимостью строительства еще одной кольцевой.

С этого года Минтранс ужесточил требования к материалам для дорожного покрытия в городах. Большинство Минских улиц рассчитано на 10-тонную нагрузку. Хотя нагрузка общественного транспорта составляет 13, 5 тонн. Над структурой дорожного полотна поработают ученые. Испытание первых разработок в прошлом году уже позволило сэкономить более 11 миллиардов рублей.