Белорусские лётчики продемонстрировали высокое профессиональное мастерство

В Минск вернулась специальная комиссия, которая расследовала инцидент с обстрелом белорусского самолета в Республике Сомали.

Напомним, что 9 марта при заходе на посадку в международный аэропорт Могадишо был атакован Ил-76 белорусской авиакомпании "Трансавиаэкспорт". Несмотря на значительные повреждения и пожар на борту, экипажу удалось удачно посадить машину. Обошлось без жертв. Транспортный самолет летел из Уганды и выполнял гуманитарную миссию Совета Безопасности под эгидой ООН. На место незамедлительно вылетела государственная комиссия.



"В соответствии с приказом директора Департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций РБ члены комиссии провели этап полевого расследования. Собрана необходимая информация для подготовки окончательного отчета на месте авиационного события. В настоящее время полученная информация обрабатывается членами Комиссии по расследованию. После подготовки и утверждения окончательного отчета обстоятельства и причины авиационного события будут доведены до СМИ. В создавшихся условиях экипаж проявил высокое профессиональное мастерство, что позволило избежать более тяжелых последствий", - сообщил заместитель председателя комиссии по расследованию аварии самолета Ил-76 Дмитрий Чеберяк.

