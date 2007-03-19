Белорусские леса станут гуще

Лесхозы Беларуси для посева леса и закладки питомников в текущем году заготовили более 30 тонн семян. Это в два с половиной раза больше, чем планировалось.Создан резервный запас посевного материала основных лесообразующих хвойных пород. Лесовосстановительные работы будут проведены почти на 60 тысячах гектаров. Основной объем посева и посадки планируется выполнить на вырубках, а также на низкопродуктивных землях, пустырях, на выработанных торфяниках. В марте-апреле посадки леса будут проведены на 80% площадей. Первыми в республике к этим работам приступили лесхозы Брестской области.