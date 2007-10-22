Белорусские ландшафтные архитекторы признаны лучшими в Европе

Высокую оценку работе столичных специалистов поставило жюри международного конкурса "Взгляд из дома-2007", который прошёл в Москве.

Теперь площадь Свободы и территория около памятника "Беларусь Партизанская" - это не только минские достопримечательности, но и пример для подражания европейских городов. Коллектив предприятия "Минскпроект" одержал победу в самой престижной номинации ландшафтного конкурса "Взгляд из дома - 2007" - "Общегородские территории". Как считают сами триумфаторы, взяли именно масштабом. И размахом, который позволяет лишь государственная поддержка.

Предприятие "Минскпроект" первый раз заявило о себе на этом ландшафтном конкурсе 3 года назад и сразу взяло 3-е место за бульвар Ленина. Прекрасные отзывы о своих работах наши специалисты получили месяц назад, на конгрессе ландшафтных архитекторов в Москве.

В этом году в конкурсе принимали участие более 100 работ, представленных архитекторами из Беларуси, Германии, Аргентины, Чили и ряда российских городов.

В "Минскпроекте" не успели насладиться одной победой, как уже готовятся к следующей. Предположительно следующий центр мировых ландшафтных баталий замкнётся на скверике, на перекрёстке Притыцкого и Пушкина. Архитекторы скромно умалчивают о своих достоинствах, говоря о европейском имидже нашего города.

