Белорусские корни в Польше (ВИДЕО)

В Гайновском повете численность белорусов составляет около 60%. Гайновку называют самым белорусским городом в Польше. Почти половина населения двадцатитысячного города — это польские белорусы.

Здесь не только говорят на белорусском, но и трепетно хранят традиции. Центральные улицы носят имена классиков матчынай мовы — Якуба Коласа и Янки Купалы. Им установлена и мемориальная доска. А в библиотеке 10 тысяч белорусских изданий не успевают запылиться. Белорусские напевы можно услышать прямо на гайновских улицах.

Белорусскую культуру, историю и традиции сегодня изучают 600 школьников в Белорусском общеобразовательном лицее.

— У гэтым годзе зноў камплект 120 чалавек. Есць ахвотныя вучыцца беларускай мове — мы знаемімся з гісторыяй і культурай, есць экскурсіі ў Беларусь. Вучні шматгранна знаемяцца з краінай. Беларусь развіваецца ў добрым напрамку: каб не забываць кантакты з Рассіяй, але і крыху больш адкрывацца для Запада. Я кожны дзень праглядаю звесткі ў інтэрнеце, там заўседы есць інфармацыя, што ідуць на паляпшэнне суадносіны Беларусі з ЗША, ці Еўропай, — говорит Ян Карчевский, учитель белорусского языка Белорусского общеобразовательного лицея в Польше.

В кафе Гайновки предлагают отведать самые настоящие белорусские драники. То, что это стопроцентный вкус родины давно отметил Янка Хилиманюк. Он родился в Беларуси. Но почти шестьдесят лет живет в Польше В свое время объединил соотечественников и стоял у истоков создания Центра белорусской культуры.

— Вельми падабаецца цяперашняя палітыка ўрада. Падумайце, Беларусь завязала сувязі з цэлым сходам былых рэспублік СССР. А паездка да Папы Рымскага! Мне здаецца, гэта правільны накірунак, —Янка Хилиманюк, член товарищества «Музеи и среды белорусской культуры».

Каждый вечер они собираются вместе.Следят за всеми новостями из Беларуси. Кто-то по Интернету, а кто-то по телевидению.

В музее белорусской культуры бережно хранят древние традиции и ремесла. Чтобы каждый из молодых мог познакомиться с культурой исторической родины.