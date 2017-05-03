«Белорусские конфеты замечательные». Китайские журналисты познакомились с производством отечественного шоколада

Новости Беларуси. На страницах китайских СМИ и в эфирах местных телеканалов совсем скоро расскажут о Беларуси. В эти дни журналисты из КНР знакомятся с нашей страной в рамках пресс-тура. Накануне наши китайские коллеги побывали на машиностроительных гигантах, посетили индустриальный парк «Великий камень». А 3 мая смогли узнать «сладкий вкус» Беларуси.

Китайские гости попробовали белорусские конфеты и шоколад и даже познакомились со всем производственным процессом. Кстати, рынок Китая для наших кондитерских предприятий не новый. Только за 2016 год в Поднебесную поставили продукции на 500 тысяч долларов. Серьезные планы и на этот год. Покорить намерены Ближний Восток и Северную Африку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.