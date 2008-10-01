Белорусские компьютерщики воссоздали виртуальную картину боев Великой Отечественной

Игра основана на реальных событиях лета 44 года - проведении самой масштабной операции «Багратион».

Чтобы виртуальное стало почти реальным геймеры даже выезжали на места сражений и использовали документальную хронику. Свое компьютерное детище они посвятили грядущему 65-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Геймер как Василевский или Жуков может распоряжаться танками, самолетами и солдатами в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В игре – все реально. Нет только крови и гитлеровской атрибутики. В виртуальную реальность с головой погрузилась Александра Кулакова.

Виртуальный огонь по гитлеровцам открывали тысячи, а то и сотни миллионов раз. И это были в основном американские или российские разработчики компьютерных игр. Продвинутые геймеры отлично знают тактический «Командос» или стратегическое «Противостояние». Белорусские гейм-мейкеры создали свою игру – этакое военное кино, в котором можно самому сыграть роль Василевского или Жукова.

Слева - десятки взрывов, справа - горящие танки и постройки, снизу - следы запуска снарядов «Катюш» и Небельвельферов , а сверху - роковые пике немецких «Юнкерсов» и советских «Илов». Каждое действо свершается при нажатии нескольких клавиш. Разработчики даже просчитали всю военную физику – масштабы повреждений определяются ударной силой, калибром орудия и дальностью выстрела. Этот проект в СНГ уже признали лучшим кибер-продуктом о Второй Мировой войне за последние годы. По рейтингу он переплюнет самые кассовые игрушки - «НФС», «Контрол Стайк» и «ГТА» - надеются белорусские разработчики.

Создание «игрушки» обошлось разработчикам в миллион долларов. А усилия творческого и технического процесса оценивают в тысячу человекомесяцев. Но на фоне всех стараний виртуальному «Багратиону» пророчат такой же триумф на рынке компьютерных игр как реальной операции в 44-ом.

