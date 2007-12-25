Белорусские католики отмечают Рождество Христово

Впервые рождественское богослужение предвосхитил праздничный фейерверк, который был дан в полночь в ознаменование начала праздника. В костелах Беларуси проходят праздничные богослужения. В главном католическом храме - Архи кафедральном костеле Святой Девы Марии - накануне вечером состоялась торжественная служба.



Христиан Беларуси, празднующих сегодня Рождество Христово, поздравил Президент Александр Лукашенко. <Рождество для миллионов людей служит непреходящим символом чистоты, искренности, человечности и милосердия. В прекрасные рождественские дни наши сердца наполняют вера, надежда и сострадание, вдохновляющие на свершение добрых дел, оказание помощи всем, кто в ней нуждается>, - говорится в поздравлении Главы государства.



С Рождеством верующих поздравил архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Митрополит Минско-Могилевский призвал открыть свои сердца Всевышнему, встретить один из главных христианских праздников с чистыми помыслами и любовью к Богу.



Католики являются второй по численности после православных верующих конфессией в Беларуси. Большинство из них проживает в западных регионах республики.



Рождество отмечают сегодня более миллиарда католиков во всем мире. В разных странах постарались подготовить к святому празднику что-то особенное. Например, в Мадриде устроили невероятное по масштабам светомузыкальное представление. Однако, главные праздничные мероприятия прошли в двух городах - Вифлееме и Ватикане. Праздничную службу, которую провел Папа Римский Бенедикт XVI в Соборе Святого Петра, в прямом эфире увидели жители 60 стран.