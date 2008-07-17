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Белорусские кардиологи будут практиковаться в пересадке сердца в Чехии, Германии, Литве и Финляндии

17 июля 2008 10:50
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Уже идет подготовка первой операции, которая запланирована на начало 2009-го. Закупается оборудование высокого класса ведущих зарубежных фирм. Между республиканским научно-практическим центром "Кардиология" и клиниками Вильнюса заключен договор о сотрудничестве. У литовских специалистов будет виза и возможность в течение трех часов при необходимости приехать в Минск для помощи белорусским кардиохирургам.
# общество # Здравоохранение Беларуси

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