Белорусские кардиологи будут практиковаться в пересадке сердца в Чехии, Германии, Литве и Финляндии

Уже идет подготовка первой операции, которая запланирована на начало 2009-го. Закупается оборудование высокого класса ведущих зарубежных фирм. Между республиканским научно-практическим центром "Кардиология" и клиниками Вильнюса заключен договор о сотрудничестве. У литовских специалистов будет виза и возможность в течение трех часов при необходимости приехать в Минск для помощи белорусским кардиохирургам.