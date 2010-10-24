Белорусские инженеры модернизируют систему противовоздушной обороны Азербайджана

Наши специалисты работают в рамках контракта между профильными министерствами обеих стран.

На специально построенном заводе недалеко от Баку зенитно-ракетные комплексы «Печора-2ТМ» восстанавливаются буквально из металлолома. Здесь же наши специалисты проводят глубокую модернизацию: она не только увеличивает боевые возможности ЗРК почти на 70%, но и увеличивает живучесть комплекса. Сконструированный в Минске манипулятор позволяет в считанные минуты свернуть технику, а белорусские МАЗы — быстро уйти на другую позицию, чтобы избежать ответного удара самолетов противника. Ранее эта операция занимала около часа.

Обязательное условие контракта — обучение азербайджанских военных и боевая стрельба на полигоне. Для азербайджанского расчета это первый боевой пуск. И первая удача.

Алтай Мехтиев, командующий военно-воздушными силами Азербайджана:

Это не только заслуга наших офицеров и прапорщиков, но и братьев из Беларуси. Поэтому я Беларусь люблю, народ люблю, а офицеров, которые нам здесь помогают — вдвойне люблю. Спасибо вам.

Андрей Ваховский, директор и генеральный конструктор предприятия «Тетраэдр» (Минск):

Весь парк 125-х комплексов мы модернизируем и считаем что это хорошее приобретение для министерства обороны Азербайджана, что существенно позволяет укрепить противовоздушную оборону страны.

Это уже четвертый зенитно-ракетный комплекс, модернизированный белорусами, и сегодня он встал на боевое дежурство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение» .

Леонид Дубаневич, Глеб лавров, Олег Ермаков, Азербайджан, СТВ.