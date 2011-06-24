Белорусские и китайские вузы подписали 60 договоров о двустороннем сотрудничестве

Ректоры китайских вузов обменялись с белорусскими коллегами опытом подготовки специалистов. Делегация из Поднебесной посетила 13 наших вузов.

Сегодня они побывали в Академии управления при Президенте Республики Беларусь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зарубежные гости ознакомились с организацией учебного процесса, научных исследований и системой переподготовки руководящих кадров в нашей стране.

Джан Ксиньи, глава делегации руководителей высших учебных заведений Китайской Народной Республики:

Мы убедились в том, что уровень высшего образования в Беларуси очень высокий и по очень многим позициям и направлениям Китаю есть чему поучиться у Беларуси. Ваше образование непосредственно связано с потребностями экономики, именно потребность вашего рынка определяет основные направления подготовки кадров высшей квалификации. В рамках визита с рядом белорусских вузов было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве.

Анатолий Морозевич, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Опыт Китая в строительстве государства и государственного управления весьма интересен для Беларуси. Как и опыт Беларуси (это подчёркивали наши партнёры) интересен для Китая.