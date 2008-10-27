Белорусские и китайские врачи намерены активно сотрудничать

Соответствующий меморандум заключили Минздрав нашей страны и Госуправление по традиционной китайской медицине. Документ не только закрепит уже существующие договоренности в области здравоохранения, но и позволит значительно расширить границы взаимодействия. Так обе страны смогут обмениваться специалистами. Белорусская сторона уже готова принимать у себя китайских медиков, а также предоставить преференции зарубежным ученым, которые обучат наших специалистов азам традиционной китайской медицины. Кроме того, открыт для обсуждения вопрос о применении китайских лекарств и добавок.