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Белорусские хлеборобы готовятся к своему главному празднику – «Дожинкам»

28 августа 2010 14:42
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В этом году тружеников села будут чествовать в Лиде. А в 2011 столицей «Дожиной» станет Молодечно.Как изменится облик города к этому времени? Сегодня это обсуждали на заседании республиканского штаба по проведению праздника. К «Дожинкам-2011» в райцентре появятся амфитеатр, спортивно-зрелищный комплекс, ледовая арена, мини-аквапарк, бассейн и гипермаркет. В следующем сентябре должно завершиться и строительство нового микрорайона. Благоустраивать будут не только центральные улицы и скверы. Более 300 миллиардов рублей выделено на реконструкцию и обновление жилищного фонда города, систем газо- и водоснабжения.
# общество

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