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Белорусские гребцы завоевали золотые и бронзовые медали на чемпионате мира в Венгрии

19 августа 2011 18:41
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Также белорусские спортсмены две олимпийские лицензии. Лучшим в заезде каноэ-четверок стал белорусский экипаж в составе Дмитрия Рябченко, Дениса Гаражи Александра Волчецкого и Дмитрия Войтишкина. К слову, это их третий подряд успех на регатах планетарного масштаба.

Квартет белорусских девушек-байдарочниц на новой олимпийской дистанции 500 метров вел отчаянную борьбу не только за путевки в Лондон 2012, но и за награды венгерской чеканки. Медальный расклад позволил установить только фотофиниш. В итоге белорусские девушки стали обладательницами бронзы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Президент Александр Лукашенко поздравил команду белорусских спортсменов-гребцов с победой на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Глава государства пожелал им новых ярких спортивных достижений.

# Гребля

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