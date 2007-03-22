Белорусские дороги начали готовить к летнему сезону

В соответствии с программой на эти цели будет направлено более триллиона рублей. На ремонт и содержание республиканских дорог выделят около 80% от этой суммы, 20% средств пойдёт на реконструкцию и строительство. Всего в этом году планируют отремонтировать более 2 тысяч километров дорог и почти 5 тысяч метров мостов. Капитально обновить и довести несущую способность до одиннадцати с половиной тонн 227 км. дорог международных транспортных коридоров. Завершить работы планируется к 1 мая.