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Белорусские дороги начали готовить к летнему сезону

22 марта 2007 12:52
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В соответствии с программой на эти цели будет направлено более триллиона рублей. На ремонт и содержание республиканских дорог выделят около 80% от этой суммы, 20% средств пойдёт на реконструкцию и строительство. Всего в этом году планируют отремонтировать более 2 тысяч километров дорог и почти 5 тысяч метров мостов. Капитально обновить и довести несущую способность до одиннадцати с половиной тонн 227 км. дорог международных транспортных коридоров. Завершить работы планируется к 1 мая.
# общество

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