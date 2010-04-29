Белорусские диаспоры из десяти стран будут участвовать в XIV Международной специализированной выставке «СМИ в Беларуси»

Она откроется 4 мая. В этом году на стендах впервые появятся печатные издания Китая, Ирана, Латвии, Литвы и Польши.

Всего заявки подали более 600 экспонентов, подготовлено около 80 экспозиций. На нынешнем форуме сделают упор на профессиональное развитие. Новинкой станет Международный специализированный салон «Контент и телекоммуникации». А почетными гостями в этом году станут ветераны.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

Наша национальная выставка на постсоветском пространстве осталась единственной, еще была выставка в Москве — «Пресса», но уже три года её нет. Поэтому мы вбираем в себя площадку всего постсоветского пространства, как выставочную площадку, и как серьезную площадку для обсуждения наших профессиональных проблем и задач.