Прямой эфир

Белорусские дети теперь будут оздоравливаться лишь в тех странах, где гарантируют их своевременное возвращение на родину

15 октября 2008 13:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Пока международный договор о безопасном пребывании детей и их безусловном возвращении наша страна заключила только с Италией. Ежегодно там отдыхают около двадцати пяти тысяч детей. В будущем, подобные договоры подпишут  ещё 24  страны.

Пока же, маленькие белорусы смогут выезжать за рубеж только в составе специальных организованных групп. Новый указ вводит и некоторые ограничения. Например, иностранные семьи могут принимать у себя белорусских детей до 14 лет, а посещать одно и то же государство можно не более трёх раз. По мнению специалистов, благодаря такому порядку гораздо больше детей отдохнут за границей.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
15 октября 2008 07:52

В Вооруженных Силах началось масштабное учение «Осень - 2008»

15 октября 2008 07:50

Белорусские фармацевты и микробиологи отмечают сегодня свой профессиональный праздник

15 октября 2008 07:48

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны откроется выставка "Война. Холокост."