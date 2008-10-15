Белорусские дети теперь будут оздоравливаться лишь в тех странах, где гарантируют их своевременное возвращение на родину

Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Пока международный договор о безопасном пребывании детей и их безусловном возвращении наша страна заключила только с Италией. Ежегодно там отдыхают около двадцати пяти тысяч детей. В будущем, подобные договоры подпишут ещё 24 страны.

Пока же, маленькие белорусы смогут выезжать за рубеж только в составе специальных организованных групп. Новый указ вводит и некоторые ограничения. Например, иностранные семьи могут принимать у себя белорусских детей до 14 лет, а посещать одно и то же государство можно не более трёх раз. По мнению специалистов, благодаря такому порядку гораздо больше детей отдохнут за границей.

