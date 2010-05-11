Белорусские дети примут участие в международном конкурсе сочинений на тему мира

Дети из Беларуси приглашены принять участие в международном молодежном конкурсе на лучшее сочинение «Моя роль в создании мира в мире».

Как рассказали корреспонденту БЕЛТА в Министерстве образования Беларуси, конкурс проводится в Японии в рамках провозглашенного ООН «Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты» (2001-2010 гг.) и «Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН» (2005-2014 гг.).

Этот конкурс проводится с 2000 года в двух возрастных категориях — детской (до 14 лет) и юношеской (15-25 лет). Например, в 2009 году в конкурсе приняли участие 4506 человек из 134 стран. Один представитель Беларуси стал обладателем почетного приза.

В своих работах ребята должны ответить на вопросы «Каково твое представление о мирном и гармоничном мире?» и «Что ты и молодежь всего мира могут сделать для его реализации?». Сочинение может быть предоставлено любым желающим в возрасте не старше 25 лет (на момент 30 июня 2010 года). Сочинение должно быть в печатном виде и иметь объем не более 800 слов на английском, французском, испанском или немецком языках или не более 1600 букв на японском языке.

К сочинению необходимо приложить титульный лист с указанием категории (детская или юношеская), названия работы, имени автора, почтового адреса, телефона, адреса электронной почты, гражданства, возраста, пола, названия учреждения образования, количества слов. Заявку можно отправить по обычной или электронной почте.

Организаторы предупредили, что сочинение должно быть оригинальным и неопубликованным. Соавторская работа не принимается. Срок подачи заявок — до 30 июня 2010 года.