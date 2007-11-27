Белорусские дети дают фору россиянам

Десятиклассница из белорусского посёлка Круглое - в числе победителей Международной олимпиады по русскому языку и литературе.

Главные и самые надежные инвестиции в будущее страны - это дети. И дивиденды они приносят зачастую, еще не став взрослыми.



Маша Башарова оставила позади более 50 учеников из России и стран СНГ. Она вошла в пятёрку лучших гуманитариев среди учеников СНГ и Балтии. Блестящая победа и стоит дорогого. Перед 10-классницей открыты двери филологических факультетов не только белорусских вузов, но и российского МГУ. Свой успех юная победительница объясняет не только трудолюбием. В малых городах вырос уровень образования.

"У нас в школе требования к образовательному процессу очень высокие. Выше подготовка преподавателей и учеников", - говорит Мария Башарова, ученица 10 "А" класса СШ №1 г.п.Круглое

На доске почёта портрет Маши красуется, однако не в центре. Талантливых детей в Круглом много. Один мальчишка - в международных музыкальных конкурсах блистает, другой силён в информатике. Да и общий образовательный уровень в малых городах значительно вырос.

"Из 52 выпускников прошлого года 25 поступили в вузы. Причём, география вузов самая разная", - хвастается Александр Белянкин, директор СШ №1 г.п.Круглое. 45-процентное поступление. Для городского посёлка ещё 7 лет назад это было пределом мечтаний. Сегодня - норма. И в последующие годы ее собираются повышать.