Белорусские десантники 38-ой отдельной гвардейской бригады отработали прыжки на воду

Новости Беларуси. Воины белорусской «крылатой пехоты» отработали один из сложнейших элементов боевой подготовки – прыжки на воду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем взойти на борт, десантники 38-ой отдельной гвардейской бригады прошли серьезную школу – тренировались плавать в полном обмундировании, до автоматизма отрабатывали действия на земле, оттачивали навыки оказания первой медицинской помощи. К прыжкам допущены наиболее подготовленные – всего 70 человек.

Дмитрий Соболь, командир 38-ой гвардейской отдельной мобильной бригады:

Это дело нужное важное. Тем более, что ландшафт Беларуси такой – у нас озер много. Как правило, вблизи площадок приземления их хватает. И возможность десантника попасть на воду велика. Поэтому десантники должны уметь действовать в таких условиях.

Сергей Вашкевич, военнослужащий 38-ой гвардейской отдельной мобильной бригады:

Маленький элемент страха всегда присутствует, но только маленький. И он всегда перекрывается храбростью и гордостью настоящего белорусского десантника.

Десантировались парни с высоты от 400 до 600 метров. Главная сложность таких прыжков – нужно не только вовремя отстегнуться и безопасно выйти из-под парашюта, но и организовать эвакуацию на лодку.

Впереди еще более сложные задачи – приводнение с оружием и в полном боевом обмундировании.