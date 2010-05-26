Белорусские депутаты ратифицировали соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования ОДКБ

Беларусь в новом формировании будет представлена двумя тысячами человек из соединений Вооруженных Сил, МВД, Антитеррористического центра, КГБ и МЧС.

Ратификация соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования стала, пожалуй, одним из самых ожидаемых в повестке этого дня сессии. Инициатива о создании такого нового формирования была выдвинута ещё в 2008 году. К поиску единого мнения лидеры стран ОДКБ возвращались не раз, ведь тема вызвала бурное обсуждение в обществе.

Белорусское государство никогда не отказывалось от интеграции, в том числе и военно-политической. Причем ОДКБ изначально была идеей, которую наша страна активно продвигала, наравне с замыслом о создании Коллективных сил оперативного реагирования.

Владимир Кужанов, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и связям с СНГ:

Соглашение вырабатывалось долго, принципиально, с учётом всех мнений. И на момент подписания Президентом, уже были согласованы все позиции Беларуси.

Беларусь выделит более двух тысяч человек. Это военнослужащие, представители МВД, МЧС и Комитета госбезопасности. Но, как неоднократно замечал Александр Лукашенко, в целом соглашение по КСОР — рамочное. Без нашего согласия белорусские войска никуда направляться не будут.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

В каждом отдельном случае будет разрабатываться соответствующий Указ главы государства, где для каждой совместной операции, если она будет проводиться, будут прописаны конкретные условия и порядок участия.

На заседании депутаты ратифицировали еще 4 международных документа. Два из них касаются белорусско-украинских отношений. К примеру, соглашение о выездной ярмарочной торговле товарами национального производства в приграничных регионах. Среди важнейших внутриполитических документов законопроект «О поддержке малого и среднего предпринимательства». В нем много нового — от налоговых льгот до бесплатного приобретения госпомещений и зданий.

Виктор Толкачёв, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому комплексу и предпринимательству:

Если будет продаваться на аукционе — предоставляется рассрочка до трех лет. Но помещение могут дать и бесплатно, по согласованию с местными властями. Это невостребованные помещения. И будут они даваться тем, кто сможет обновить это здание и там создать рабочие места.

Белорусских нанимателей могут освободить от функций по выплате пособий семьям с детьми. Это содержится в ещё одном законопроекте. В частности, он улучшает положение детей-инвалидов.

Нина Федорук, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодёжи:

Передается функция выплаты пособия детям от нанимателя — это касается субъектов малого и среднего бизнеса — органам социальной защиты и опеки. Когда хозяйственная деятельность той или иной организации находилась в плачевном состоянии, выплата пособий нарушалась.

Интересны также поправки в уголовный, уголовно-процессуальный кодексы и закон об оперативно-розыскной деятельности. К примеру, чётко прописано, что такое провокация.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Это позволит правоохранительным органам соблюдать закон так, как это чётко прописано, а не так, как многие могли трактовать его, поскольку разные у всех были мнения по проведению оперативного эксперимента.

Григорий Василевич, Генеральный прокурор Республики Беларусь:

Предусматривается право на досудебной стадии реализовать имущество лица, которое подозревается в совершении преступления. Это позволяет быстро возмещать ущерб, причиненный преступлением.

В целом этот день сессии стал очень насыщенным. С небольшой дискуссией, принято сразу 12 законопроектов.