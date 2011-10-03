Белорусские депутаты приняли в первом чтении законопроект о банкротстве

Депутаты Палаты Представителей открыли осеннюю сессию ратификацией ряда международных соглашений и приняли в первом чтении проект закона «Об экономической несостоятельности», иными словами – о банкротстве.

Государство делает ставку на досудебное оздоровление, возврат платежеспособности предприятия-банкрота, а также на сохранение всех прав работников. Проект закона также исключает возможность рейдерских захватов.

Анатолий Павлович, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Концепция нашего закона направлена, прежде всего, на упреждение, на то, чтобы дать возможности предприятиям справиться с сегодняшней ситуацией, привлекая для этого все имеющиеся у государства, и не только у государства, рычаги.

В целом, на эту сессию в работу депутатам уже поступили 60 законопроектов. Они касаются инновационной деятельности, развития бизнеса. Важнейший из законопроектов – бюджет Беларуси на 2012 год. Работа над ним начата еще в марте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».