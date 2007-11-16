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Белорусские депутаты приняли в двух чтениях поправки в Уголовно-процессуальный кодекс

16 ноября 2007 11:53
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Они предусматривают дополнительные основания для задержания подозреваемого в совершении преступления в случае, когда имеется достаточно оснований предполагать, что он может скрыться от органов уголовного преследования. "Данные меры позволят более оперативно реагировать на факты причастности должностных лиц к совершению общественно-опасных правонарушений, сократить количество случаев сокрытия подозреваемых лиц от уголовного преследования", - заявил генеральный прокурор Республики Беларусь Петр Миклашевич.
# общество

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