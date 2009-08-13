Белорусские депутаты предлагают обязать работников силовых структур декларировать доходы и имущество

Изменения и дополнения в некоторые законы по вопросам декларирования физическими лицами доходов, имущества и источников денежных средств предполагается принять на осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Об этом сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Алла Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с законопроектом вводится единообразие декларирования имущества и доходов для работников силовых структур. Они будут подавать соответствующие декларации независимо от должности при поступлении на службу по контракту.

Также декларировать свои доходы и имущество будут руководители государственных организаций и руководители сельскохозяйственных организаций негосударственной формы собственности, принимаемые на работу по контракту.

При этом вышеперечисленные лица будут подавать не только свои декларации, но и близких родственников, ведущих совместное хозяйство.

Кроме того, законопроект ограничивает 10 годами срок, за который налоговые органы смогут потребовать декларацию о доходах и имуществе.