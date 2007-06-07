Белорусские депутаты одобрили поправки в законопроект "Об охране труда"

В настоящее время Трудовой кодекс не содержит норм, обеспечивающих организацию охраны труда на всех уровнях управления. Новый документ предусматривает "создание служб охраны труда, введение в штат должности специалиста в этой области на всех уровнях управления. Кроме того, отныне предусматривается обязательная учеба всех работодателей по вопросам охраны труда".



Видимый социальный эффект от реализации этих норм - сокращение производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышение безопасности труда, а также снижение смертности населения, особенно трудоспособного возраста.