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Белорусские депутаты одобрили поправки в законопроект "Об охране труда"

07 июня 2007 11:12
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В настоящее время Трудовой кодекс не содержит норм, обеспечивающих организацию охраны труда на всех уровнях управления. Новый документ предусматривает "создание служб охраны труда, введение в штат должности специалиста в этой области на всех уровнях управления. Кроме того, отныне предусматривается обязательная учеба всех работодателей по вопросам охраны труда".

Видимый социальный эффект от реализации этих норм - сокращение производственного травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышение безопасности труда, а также снижение смертности населения, особенно трудоспособного возраста.
# общество

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