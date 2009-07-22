Белорусские чиновники стали более ответственными, но менее тактичными

Таковы результаты соцопроса, проведенного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента страны.

В мониторинге участвовало более тысячи белорусов. Им предлагалось оценить уровень дебюрократизации госаппарата. Отвечая на вопрос, какими качествами обладают сотрудники госорганов, большинство респондентов ответили «внимательность и ответственность», и по сравнению с минувшим годом, количество таких ответов выросло. Однако у белорусских чиновников поубавилось тактичности и вежливости, уравновешенности и спокойствия, отвечали участники соцопроса.

Служба «Одно окно» – весьма действенный метод, свидетельствуют результаты соцопроса. Почти 40% респондентов, которые пользовались этой услугой, остались довольны. Однако белорусы хотели бы усовершенствовать «одно окно»: каждый четвертый из числа опрошенных убрал бы большие очереди, а каждый пятый – изменил бы подход к организации работы этой службы.

Где получить справку проще? Опрошенные белорусы считают, что без проблем это можно сделать в загсе и на предприятиях связи. А вот сложнее всего – в поликлиниках, таможенных органах, организациях архитектуры и строительства. И каждый четвертый участник соцопроса неудовлетворен в этом смысле работой служб ЖКХ.

Каждый пятый житель Беларуси пользовался Книгой замечаний и предложений. Треть респондентов отметили, что этот метод действительно помог решить их проблему. Однако почти половина опрошенных ответили, что Книга замечаний и предложений не предъявляется по первому требованию, каждый третий сообщил, что его не проинформировали о принятых мерах, а каждый четвертый и вовсе не дождался какой-либо реакции на замечание.

– Если говорить про качества государственных чиновников, то следует отметить, что белорусы в два раза чаще встречаются с проявлением положительных, чем отрицательных качеств. Например, такие как внимательность, тактичность, уравновешенность. Однако, наряду с этим встречается и проявление негативных качеств. Но оно не распространено, носит такой местный характер. И что показательно: в 4 раза, с 32 до 8% сократилось количество белорусов, которые говорят, что их не устраивают сроки исполнения тех или иных решений, – отметила сотрудник информационно-аналитического центра при Администрации Президента Республики Беларусь Надежда ШЕСТАКОВА.