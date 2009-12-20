Белорусские чекисты отмечают профессиональный праздник

Лучших из них накануне чествовали и награждали.

Сотрудники КГБ Беларуси за нынешний год предотвратили нанесение ущерба государству на миллиард долларов.

Сегодня Комитет госбезопасности расширяет сотрудничество с коллегами из других государств в вопросах противодействия угрозам мировому сообществу. Новое развитие получило взаимодействие со спецслужбами Украины, Польши, Литвы, Франции, Германии и Италии.

Вадим Зайцев, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

Мы вместе с государственными органами, вместе с вами обеспечили стабильность белорусского общества. У нас нет потрясений, проявлений открытого терроризма, у нас нет открытой преступности, острой преступности и сегодня белорусский народ чувствует себя нормально.