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Белорусские чекисты отмечают профессиональный праздник

20 декабря 2009 15:27
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Лучших из них накануне чествовали и награждали.

Сотрудники КГБ Беларуси за нынешний год предотвратили нанесение ущерба государству на миллиард долларов.

Сегодня Комитет госбезопасности расширяет сотрудничество с коллегами из других государств в вопросах противодействия угрозам мировому сообществу. Новое развитие получило взаимодействие со спецслужбами Украины, Польши, Литвы, Франции, Германии и Италии.

Вадим Зайцев, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Мы вместе с государственными органами, вместе с вами обеспечили стабильность белорусского общества. У нас нет потрясений, проявлений открытого терроризма, у нас нет открытой преступности, острой преступности и сегодня белорусский народ чувствует себя нормально.

# общество

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