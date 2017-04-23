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Белорусские байкеры официально открыли мотосезон-2017

23 апреля 2017 13:38
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Новости Беларуси. Они проснулись от зимней спячки и причесали гривы железных коней. Белорусские байкеры открыли мотосезон-2017. Эффектным парадом колонна проехала по проспекту Победителей в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Классические, спортивные, супербайки – сегодня здесь можно увидеть все виды мотоциклов. Но зрителей будут впечатлять не только разнообразием техники, но и ее возможностями. Запланированы показательные выступления и экстрим-шоу.

Александр Тарасов, председатель мотоклуба Iron Pride MC:
Параллельно мы проводим акцию «Внимание, мотоциклист». То есть вот этот парад, это громкое открытие, шумная музыка, мотоциклы – тем самым мы хотим привлечь внимание всех участников дорожного движения, чтобы напомнить им после зимней спячки, так скажем, что мотоциклы появляются на дорогах, будьте внимательней, осторожней.

Олег Зимний байкер (Сморгонь):
Приехал на слет, общаемся, катаемся, смотрим достопримечательности, знакомимся, ну и значок на память.

Уже девять лет белорусские байкеры зрелищно открывают мотосезон. С каждым годом участников становится больше. И все чаще среди них можно встретить женщин и гостей из соседних стран.

# общество # Мотоциклисты

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