Белорусские автошколы смогут посоревноваться в наступившем году за звание лучшей

Такой конкурс объявило Министерство транспорта и коммуникаций страны. Его цель – повысить качество подготовки водителей. Победителей назовут по четырем номинациям – лучшая организация, преподаватель, мастер производственного обучения и лучшее учебное пособие. Такая система позволит сформировать объективный рейтинг сертифицированных учебных организаций по итогам года. А заявки на участие в конкурсе принимают до 1 февраля.