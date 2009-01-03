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Белорусские автошколы смогут посоревноваться в наступившем году за звание лучшей

03 января 2009 17:51
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Такой конкурс объявило Министерство транспорта и коммуникаций страны. Его цель – повысить качество подготовки водителей. Победителей назовут по четырем номинациям – лучшая организация, преподаватель, мастер производственного обучения и лучшее учебное пособие. Такая система позволит сформировать объективный рейтинг сертифицированных учебных организаций по итогам года. А заявки на участие в конкурсе принимают до 1 февраля.
# общество

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